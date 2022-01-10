Женщина и ребенок погибли в результате ДТП на кузбасской трассе

Трагедия произошла накануне, 9 января, около 17:30 на территории Юргинского муниципального округа. Предварительно установлено, что 42-летний новосибирец, управляя "Toyota Camry", выехал на встречную полосу. По ней в тот момент двигалась иномарка "Mazda Familia" под управлением 49-летней жительницы Томска, которая ехала по направлению из Юрги. В результате столкновения женщина и ее 9-летний сын, находившийся на пассажирском сидении, погибли. Водитель "Toyota" госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Максимальное наказание по этой статье составляет семь лет лишения свободы, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сотрудники госавтоинспекции призывают участников движения быть внимательными и осторожными, соблюдать требования Правил дорожного движения. Водителям следует учитывать погодные и дорожные условия при выборе безопасной скорости движения, дистанции до впередиидущих транспортных средств и бокового интервала.