Женщина и подросток рецидивисты получили срок за кражу металла в Кузбассе

Ранее привлекавшийся к уголовной ответственности несовершеннолетний кузбассовец пытался сорвать с печи металлическую плиту, однако ему потребовалась помощь. Соучастницей стала 22-летняя знакомая, которая вместе с 15-летним подростком помимо плиты, срезала металлические отопительные трубы. Имущество злоумышленники сдали в пункт приема.

Заметив, что дом обворовывают, соседи позвонили хозяйке дома и та обратилась в полицию.

Суд признал молодых людей виновными по статье УК РФ "Кража". Подросток получил 1 год лишения свободы условно, женщина– 1 год 6 месяцев общего режима, однако наказание отстрочили, так как у осужденной есть ребенок младше 14 лет, следует из сообщения СК по Кемеровской области.