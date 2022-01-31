Женщина и подросток рецидивисты получили срок за кражу металла в Кузбассе

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Двое жителей Кузбасса совершили кражу имущества в жилом доме. Им назначено наказание.

Ранее привлекавшийся к уголовной ответственности несовершеннолетний кузбассовец пытался сорвать с печи металлическую плиту, однако ему потребовалась помощь. Соучастницей стала 22-летняя знакомая, которая вместе с 15-летним подростком помимо плиты, срезала металлические отопительные трубы. Имущество злоумышленники сдали в пункт приема.


Заметив, что дом обворовывают, соседи позвонили хозяйке дома и та обратилась в полицию.


Суд признал молодых людей виновными по статье УК РФ "Кража". Подросток получил 1 год лишения свободы условно, женщина– 1 год 6 месяцев общего режима, однако наказание отстрочили, так как у осужденной есть ребенок младше 14 лет, следует из сообщения СК по Кемеровской области.

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