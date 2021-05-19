Женщин больше мужчин: статистики проанализировали численность кузбассовцев в возрасте 30 лет

По данным статистиков, в шахтерском крае проживает 437 тысяч человек в возрасте 30-39 лет на начало текущего года, что равняется 16,6% населения всей области. Как оказалось, именно в этом промежутке наблюдается преобладание численности женщин над численностью мужчин на протяжении нескольких лет.

Специалисты выяснили, что среди выбранной группы населения доля женщин составила 50,1% при соотношении 1 004 женщины на 1 00 мужчин. В последние годы максимальный перевес был в 1959 году, когда во время переписи населения на 1 000 мужчин приходилось 1 211 дам, причем их доля среди 30-летних кузбассовцев была 54,8%.