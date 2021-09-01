Жена отправившегося на просушку погреба кузбассовца обнаружила его труп

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Решивший избавить свое хранилище от влаги пожилой житель Кемеровской области погиб под землей. Предварительной причиной смерти мужчины заключили отравление угарным газом.

Трагический инцидент произошел в минувшее воскресенье, 29 августа, на территории города Топки. Тогда же, как стало известно VSE42.Ru, в собственном погребе скончался 61-летний местный житель. По информации, представленной изданию в следкоме, мужчина, проживавший в одной из квартир жилого дома со своей женой, отправился в погреб, дабы подготовить его, но не вернулся обратно.


Горожанка отправилась за супругом. Подойдя ко входу в хранилище, она заметила дым и тело мужчины.


По предварительной версии, погибший мог отравиться угарным газом. По факту в настоящее время проводится доследственная проверка, по результатам которой и будет принято дальнейшее решение.

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