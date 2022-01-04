Железнодорожные пути в Кемерове попали на продажу за семь млн рублей

В Кемерове продают железнодорожные пути со всем профессиональным оборудованием на участке и прилежащей землей, что стало известно из объявления на популярной интернет-площадке.

Так, собственник предлагает пользователям Сети приобрести два железнодорожных тупика, один козловой кран и территорию площадью 11 864 квадратных метра за семь миллионов рублей.

— Козловой кран и подкрановые пути действуют и обслужены, — указал в тексте объявления продавец.

Объект расположен на улице Шатурской.