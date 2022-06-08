Железнодорожники изменили расписание пригородных поездов в Кузбассе из-за ремонта

Специалисты запланировали ремонт на перегоне Анжерская – Судженка. В связи с этими работами расписание двух поездов подверглось корректировке. Отмечается, что графики сдвинулись на 30 минут вперед.

Поезд №6164, курсирующий по направлению Тайга – Кемерово, теперь будет отправляться в 6:54. Прибытие запланировано на 10:29;

Поезд № 6277, который едет по маршруту Тайга – Болотная, начинает свой путь в 6:54, а прибывает в 8:48.

Срок действия нового расписания – с 14 июня по 1 июля 2022 года, о чем рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.