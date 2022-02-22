Женщине из Мариинска поступил звонок якобы от брокера, который предложил ей заработать деньги на акциях крупных компаний. Для этого, по словам мужчины, даже не нужно выходить из дома.

После соглашения горожанки, ей была выдана инструкция по дальнейшим действиям, а именно установить приложения для возможности приобретения акций.

На следующий день женщине позвонил еще один сотрудник брокерской компании и сообщил о необходимости приобретения стартового пакета акций.

– <...> Обманутая горожанка на протяжении двух месяцев осуществляла денежные переводы, перечислив в общей сложности более 3,7 млн рублей. Когда она попробовала вывести прибыль на свою банковскую карту, «брокеры» прекратили общение с ней, – передает ГУ МВД по Кемеровской области.

По этому факту женщина обратилась в полицию. В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов ведется установление личности подозреваемых.

Заведено уголовное дело по статье "Мошенничество". Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы.