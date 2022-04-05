Желающая получить премию судебный пристав из Кузбасса предстала перед судом

Сотрудница УФССП по Кузбассу с целью получить премию за выполнение плана изменила в информационной системе дату выдачи трех исполнительных производств. Это помогло трем гражданам преждевременно освободиться от административного наказания.

В ходе проверок, сотрудники УФСБ заметили данное нарушение и передали информацию в следственный комитет, сообщает пресс-служба ведомства.

36-летняя жительница региона стала фигуранткой уголовного дела по статье

"Служебный подлог, повлекший существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства". Суд вынес ей наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы условно.