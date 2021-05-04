Желавший заработать рецидивист оставил кемеровчанку без коллекции монет из прошлого

К полицейским в Кемерове обратиалсь 47-летняя местная жительница с заявлением о краже. Женщина рассказала, что из ее частного дома были похищены мобильный телефон, два ноутбука, деньги, а также коллекция, состоящая из 120 монет, выпущенных во времена СССР. Общая сумма ущерба составила более 50 тысяч рублей.

По результатам комплекса оперативно-розыскных мероприятий, полицейским удалось установить, что к краже может быть причастен 41-летний рецидивист из областного центра Кузбасса: мужчину без определенного места жительства задержали. Сам же он пояснил, что наблюдал за домом потерпевшей, а после проник внутрь, когда она ушла. Для этого он разбил окно.

Все имущество, которое мужчина украл из дома, он продал. Средства потратил на личные нужды.

В отношении рецидивиста без определенного места жительства было возбуждено уголовное дело по статье о краже. Ему грозит до 6 лет заключения в местах лишения свободы.

В пресс-службе ГУ МВД Кузбасса отметили, что правоохранители к текущему моменту продолжают поиски похищенного имущества.