Желавший заработать рецидивист оставил кемеровчанку без коллекции монет из прошлого

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Злоумышленник проник в чужой дом в областном центре Кузбасса с целью ограбления. Оттуда он вынес технику, деньги и коллекцию монет из несуществующей страны. По факту кражи было возбуждено уголовное дело.

К полицейским в Кемерове обратиалсь 47-летняя местная жительница с заявлением о краже. Женщина рассказала, что из ее частного дома были похищены мобильный телефон, два ноутбука, деньги, а также коллекция, состоящая из 120 монет, выпущенных во времена СССР. Общая сумма ущерба составила более 50 тысяч рублей.


По результатам комплекса оперативно-розыскных мероприятий, полицейским удалось установить, что к краже может быть причастен 41-летний рецидивист из областного центра Кузбасса: мужчину без определенного места жительства задержали. Сам же он пояснил, что наблюдал за домом потерпевшей, а после проник внутрь, когда она ушла. Для этого он разбил окно.


Все имущество, которое мужчина украл из дома, он продал. Средства потратил на личные нужды.


В отношении рецидивиста без определенного места жительства было возбуждено уголовное дело по статье о краже. Ему грозит до 6 лет заключения в местах лишения свободы.


В пресс-службе ГУ МВД Кузбасса отметили, что правоохранители к текущему моменту продолжают поиски похищенного имущества.

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