Желавший вернуть жену кузбассовец лишился 2 миллионов рублей после общения с экстрасенсом-мошенником

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Незнакомец на юге Кемеровской области убедил местного жителя в том, что сможет помочь ему вернуть супругу, однако за свои «услуги» неизвестный попросил несколько миллионов рублей. В итоге женщина не вернулась к горожанину, а деньги ему никто не вернул.

На территории Таштагольского района к полицейским обратился 56-летний местный житель, который сообщил о том, что стал жертвой мошенничества. Мужчина пояснил, что он, пытаясь восстановить отношения с бывшей женой, воспользовался услугами «колдуна». Однако «магических» изменений в жизнь горожанина они не внесли.


Исходя из данных, известных полицейским, заявитель, просматривая различные страницы в Сети, наткнулся на объявление от экстрасенса. В нем же было сказано, что «маг» сможет решить семейные проблемы. Потерпевший решил обратиться к нему.

- За "магические услуги" он заплатил в общей сложности более 2 млн рублей, неоднократно выполнив по требованию незнакомца денежные переводы на указанные ему счета, однако дистанционные ритуалы ему так и не помогли, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Сейчас правоохранители занимаются поисками «мага». Мужчине грозит до 10 лет заключения в местах лишения свободы.

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