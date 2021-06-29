Желавший продегустировать печень рыбы кузбассовец наткнулся на глистов

Потребитель из Белова обнаружил в купленной печени минтая глистов. Об инциденте он рассказал пользователям Сети в одном из городских сообществ, куда прикрепил фотографии паразитов.

– Хотел продегустировать печень минтая и разочаровался сплошь глисты, – отметил автор.

Судя по снимкам, на синей крышке, которая расположена возле банки со сделанной в России продукцией, выложены белые паразиты.

Ранее редакция AVOKADO сообщала об аналогичном случае в беловском магазине, где посетитель торговой точки оказался возмущен тем, что обнаружил в упаковке яиц с прилавка червей.