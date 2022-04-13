Желавший подработать подросток из Кузбасса остался обманутым

Мама 15-летнего подростка из Новокузнецка пожаловалась на организацию по ремонту компьютеров. Ее ребенок, желая заработать деньги, обратился в компанию по объявлению о поиске промоутеров.

Несовершеннолетний выслушав все указания, выполнил свою работу. В общей сложности он разложил по ящикам 2 000 флаеров.

– Пошли за деньгами, а в офисе показали фигу и культурно послали <...>(авторский стиль сохранен – прим.ред), – сказано в сообщении.

Женщина посоветовала не обращаться в данную организацию, а комментаторы поспешили поддержать ребенка.