Желавший купить алкоголь кузбассовец ограбил пенсионерку

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Ленинск-кузнечанин ограбил пожилую женщину ради покупки спиртного.

Житель Ленинска-Кузнецкого пришел к женщине, у которой ранее делал ремонт, с просьбой одолжить деньги.


Получив отказ, 28-летний мужчина залез в шкаф и достал кошелек. Пенсионерка попыталась забрать деньги, но тот оттолкнул ее и ушел, передает ГУ МВД по Кемеровской области.


Женщина обратилась в полицию и сообщила о украденных 6 000 рублей. Молодого человека задержали.


Он стал фигурантом уголовного дела по статье "Грабеж", максимальный срок наказания по которой семь лет лишения свободы.

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