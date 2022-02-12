Желавший денег рецидивист лишил Интернета жильцов дома в Кемерове

Инцидент произошел в одном из многоквартирных домов кемеровского микрорайона Южный. Житель кузбасской столицы, 38-летний мужчина, днем проник на чердак здания и срезал там 150 метров медного кабеля, после чего скрылся. Похищенное злоумышленник сдал в пункт приема металлов. Сумма ущерба, причиненного действиями мужчины, составила 17 тысяч рублей.

Правоохранители задержали кемеровчанина и возбудили в отношении него уголовное дело о краже. Выяснилось, что ранее мужчина был неоднократно судим, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.