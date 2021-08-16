Желавшая сниматься в порно девушка заплатила кузбассовцу почти 1 млн рублей

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Жительница Ижевска несколько месяцев переводила деньги кузбассовцу, который предложил ей трудоустроиться актрисой фильмов для взрослых.

В мае 2019 года 33-летний житель Кемеровской области с фейковой страницы разместил в интернете объявление, в котором сообщал о поисках девушек для съемок порно. Вскоре с ним связалась 24-летняя жительница Ижевска, которая хотела получить работу.


В течение полугода мужчина общался со своей новой знакомой и под разными предлогами вынуждало ее переводить на его счет деньги. Он обещал ей крупный заработок в порноиндустрии, свадьбу и другое.

- Например, одним из поводов стал звонок, на который не ответила девушка, после чего аферист сообщил, будто из-за этого сорвался ее вылет в Кемерово на кастинг, и она должна выплатить штраф, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

К октябрю 2019 года девушка совершила уже 127 переводов на общую сумму 995 000 рублей. Ей приходилось занимать деньги у знакомых якобы на лечение матери. Также потерпевшая брала кредиты в микрофинансновых организациях. Поняв в итоге, что поверила в обман, девушка обратилась в полицию.


Кузбассовец был задержан. Он признал свою вину и выплатил жительнице Ижевска компенсацию в размере 10 000 рублей. В ходе следствия оказалось, что мужчин причастен еще и к похищению бытовой техники из чужой квартиры. В результате по статьям "Мошенничество" и "Кража" он получил пять лет лишения свободы в колонии общего режима, передает пресс-служба ГУ МВД по Кузбассу.

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