Желавшая сэкономить на авиабилетах жительница кузбасса потеряла десятки тысяч рублей

Инцидент произошел в Прокопьевске. Местная жительница обнаружила в социальной сети объявление о продаже авиабилетов из Новосибирска в Сочи со скидкой. Предложение заинтересовало 50-летнюю прокопчанку, поэтому она оставила продавцу свои контакты. Тот, представившись сотрудником туристической фирмы, прислал женщине договор. Прокопчанка перевела по указанным реквизитам около 50 000 рублей, после чего мнимый продавец перестал выходить на связь.

Сейчас правоохранители устанавливают личность подозреваемого. Уже известно, что несколько номеров телефонов, с которых злоумышленник звонил потерпевшей, зарегистрированы в Омске, Москве и Санкт-Петербурге, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Следователем было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Максимальное наказание по данной статье составляет пять лет лишения свободы.