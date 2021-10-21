Желание построить веранду дома из диких сосен довело кузбассовца до суда

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Житель кузбасского города попался на незаконной вырубке сосен на территории, которая включена в список особо охраняемых.

Так, 57-летний лесоруб попался стражам закона во время профилактического рейда. В ходе следствия удалось установить, что мужчина без официального разрешения уничтожил четыре сосны на особо охраняемой территории Краснинского участкового лесничества в Ленинске-Кузнецком.


В общей сложности своими действиями он нанес ущерб в 450 000 рублей. Заготовленную древесину нарушитель планировал использовать для строительства веранды дома.


За свои действия местный житель попал под ч. 3 ст. 260 УК РФ "Незаконная рубка лесных насаждений". За желание сделать пристройку из диких сосен он может отправиться в тюрьму на семь лет.

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