"Ждут трагедии": поврежденная облицовка дома испугала кузбассовцев

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Жители Кемеровской области сообщили о потенциально опасном здании. Власти прокомментировали ситуацию.

Кузбассовцы выложили в социальные сети фотографии дома в поселке Клейзавода Ленинск-Кузнецкого района. На снимках видно, что часть облицовки отделилась от здания. По словам сельчан, данная ситуация наблюдается на протяжении месяца.

‒ Ждут трагедии наверное, там у дома детская площадка и дети там играют, да и взрослые ходят, ‒ отметили жители поселка.

Обращение заметили представители администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа. Они сообщили, что сейчас специалисты составляют смету и определяют подрядчика для проведения работ. Их начало запланировано на 1 июля текущего года.

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