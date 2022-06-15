Кузбассовцы выложили в социальные сети фотографии дома в поселке Клейзавода Ленинск-Кузнецкого района. На снимках видно, что часть облицовки отделилась от здания. По словам сельчан, данная ситуация наблюдается на протяжении месяца.

‒ Ждут трагедии наверное, там у дома детская площадка и дети там играют, да и взрослые ходят, ‒ отметили жители поселка.

Обращение заметили представители администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа. Они сообщили, что сейчас специалисты составляют смету и определяют подрядчика для проведения работ. Их начало запланировано на 1 июля текущего года.