Жаркий выходной день придет в Кузбасс

Кемеровский гидрометцентр сообщает, что на территории региона завтра, 17 апреля, сохранится теплая погода.
Днем столбик термометра повысится до +18°C, местами до +24 °C ,ночью +5°C. Осадков не ожидается.
Однако вместе с этим повышается пожароопасность.
–Ожидается высокая пожароопасность в Промышленновском, Ленинск-Кузнецком, Беловском районах, Междуреченском городком округе, местами в Новокузнецком районе 4 класса, – сказали в учреждении.
Напомним, ранее власти запретили кузбассовцам разводить костры и жарить шашлыки.
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