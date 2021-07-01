Жаркая погода придет в Кузбасс на выходных

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Дождливая неделя завершится теплой погодой. Специалисты кемеровского гидрометцентра дали прогноз на ближайшие дни.

Ночью в пятницу, 2 июля, температура по области составит +10, +15 °С, днем воздух прогреется до +23, +28 °С. Местами в утреннее время суток возможны туманы, однако преимущественно день пройдет без осадков, которых, как прогнозируют синоптики, не ожидается вплоть до дня празднования 300-летия Кузбасса – 6 июля.


Температура ночью в субботу, 3 июля, составит +11, +16 °С. Днем она повыситься до +25, +30 °С. Тенденцию продолжит второй выходной – воскресенье, 4 июля. Начнется он с +12, +17 °С, а к середине дня столбики термометров начнут показывать +27, +32 °С.


Грядущая рабочая неделя начнется с аналогичных выходным температур - +15, +20 °С. Днем воздух прогреется до +29, +34 °С. Вторник пройдет со схожими погодными показателями.

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