Жаркая погода до +28°C сохранится в Кузбассе до середины недели

По информации Кемеровского гидрометцентра, во вторник, 7 сентября, дневная температура в Кузбассе будет все еще высокой (+22,+27°C), ночью местами ожидаются заморозки до -2°C, в среднем по области +3,+8°C. Возможны ночные и утренние туманы.

Середина рабочей недели, 8 сентября, все еще будет теплой: днем +23,+28°C, в ночное время прохладнее: +4,+9°C. Осадков метеорологи не прогнозируют. Однако уже в четверг, 9 сентября, в некоторых районах могут пройти кратковременные дожди, вероятно усиление ветра до 18 м/с. Столбик термометра в светлое время суток покажет +14,+19°C, в темное +8,+13°C

В пятницу, 10 сентября, регион снова накроют ночные заморозки до -2°C (при средних +1,+6°C). С восходом солнца будет теплее, но летней жары не предвидится (+12,+17°C). Без дождей.