Жара вернется в Кузбасс на текущей неделе

По данным Кемеровского гидрометцентра, уже сегодня, 22 июня, на некоторых территориях Кемеровской области температура поднимется до +31°C. В грядущий четверг столбики термометров покажут до +24,+29°C. Ветер при этом будет юго-восточный, от 3 до 8 метров в секунду с порывами до 15-17.

Что касается погоды в крупнейших городах региона, то в Кемерове 23 июня ожидается до +26°C. Переменная облачность, кратковременный дождь. В Новокузнецке потеплеет до +28°C, но небо затянут облака, которые принесут за собой осадки, сообщают специалисты Гидрометцентра России.

Также в Кемеровской области сохраняется вероятность гроз, сопровождаемых градом. Данное предупреждение синоптиков о неблагоприятных погодных явлениях актуально до 24 июня.

Ранее редакция AVOKADO писала о том, что в конце текущего месяца в Кузбассе ожидается похолодание.