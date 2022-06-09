+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Жара вернется в Кузбасс на грядущих выходных

0
Фото:  

Синоптики спрогнозировали потепление и грозы в Кемеровской области.

Согласно информации специалистов Кемеровского гидрометцентра, завтра, 10 июня, на территории Кузбасса ожидается +4,+9°C ночью и до +24,+29°C днем. Ветер юго-восточный, от 2 до 7 метров в секунду с порывами до 13. Переменная облачность, преимущественно без осадков. На некоторые территории региона ночью и утром опустится туман. Горимость 3, в Топкинском, Промышленновском, Кемеровском, Ленинск-Кузнецком и Беловском районах 4 класса.


В субботу ночью столбики термометров опустятся до +6,+11°C. В дневное время значительно потеплеет: +28,+33°C. Направление и скорость ветра существенно не изменятся. Ожидается переменная облачность, днем местами кратковременные дожди, грозы. Горимость 4 и 3 классов, сообщают синоптики.


Ночью 12 июня температура составит +12,+17°C. Днем столбики термометров останутся на отметках в +26,+31°C. Ветер южный, от 3 до 8 метров в секунду с порывами до 16 метров в секунду. Переменная облачность. Над некоторыми территориями области пройдут кратковременные дожди, ожидаются грозы. Горимость 4, местами 2,3 классов

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/37047

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined