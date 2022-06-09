Жара вернется в Кузбасс на грядущих выходных

Согласно информации специалистов Кемеровского гидрометцентра, завтра, 10 июня, на территории Кузбасса ожидается +4,+9°C ночью и до +24,+29°C днем. Ветер юго-восточный, от 2 до 7 метров в секунду с порывами до 13. Переменная облачность, преимущественно без осадков. На некоторые территории региона ночью и утром опустится туман. Горимость 3, в Топкинском, Промышленновском, Кемеровском, Ленинск-Кузнецком и Беловском районах 4 класса.

В субботу ночью столбики термометров опустятся до +6,+11°C. В дневное время значительно потеплеет: +28,+33°C. Направление и скорость ветра существенно не изменятся. Ожидается переменная облачность, днем местами кратковременные дожди, грозы. Горимость 4 и 3 классов, сообщают синоптики.

Ночью 12 июня температура составит +12,+17°C. Днем столбики термометров останутся на отметках в +26,+31°C. Ветер южный, от 3 до 8 метров в секунду с порывами до 16 метров в секунду. Переменная облачность. Над некоторыми территориями области пройдут кратковременные дожди, ожидаются грозы. Горимость 4, местами 2,3 классов