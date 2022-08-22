Жара придет на смену заморозкам в Кузбассе

Согласно данным Кемеровского гидрометцентра, ночью 23 августа на территории Кузбасса ожидается похолодание до +4,+9°C, местами возможны заморозки до 0,-2°C. Днем столбики термометров поднимутся до +15,+20°C. Ветер северный, от 3 до 8 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду. Переменная облачность, по югу региона пройдут небольшие дожди. Ночью и утром на некоторые территории опустятся туманы.

В среду, 24 августа, ночью температура опустится до +3,+8°C, местами до 0,-2°C. В светлое время суток потеплеет до +16,+21°C. Направление и скорость ветра не изменятся. Переменная облачность, осадков на большей части территории области не ожидается.

Ночью в четверг столбики термометров покажут +4,+9°C. Днем будет жарко: до +21,+26°C. Ветер западный, от 2 до 7 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду. Переменная облачность, преимущественно без осадков.