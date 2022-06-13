Жара от 30°С: опасная погода установится в Кузбассе в ближайшие дни

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В разные регионы Сибири возвращается очень жаркое лето, о чем рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По данным Вильфанда, в ближайшее время в разных территориях Сибири значительно потеплеет. Температура воздуха резко поднимется и в Кузбассе. Так, в период с 13 по 15 июня столбик термометра поднимется до отметки выше 30°С, что, как уточнил синоптик, принято считать опасным явлением.


Специалист отметил, что со временем сильная жара начнет спадать, но снижение температур произойдет не сразу, а постепенно, передает ТАСС.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что кемеровские синоптики раскрыли данные о погоде на понедельник, 13 июня. По информации специалистов, сразу два города области охватят высокие температуры.

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