Жара от 30°С: опасная погода установится в Кузбассе в ближайшие дни

По данным Вильфанда, в ближайшее время в разных территориях Сибири значительно потеплеет. Температура воздуха резко поднимется и в Кузбассе. Так, в период с 13 по 15 июня столбик термометра поднимется до отметки выше 30°С, что, как уточнил синоптик, принято считать опасным явлением.

Специалист отметил, что со временем сильная жара начнет спадать, но снижение температур произойдет не сразу, а постепенно, передает ТАСС.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что кемеровские синоптики раскрыли данные о погоде на понедельник, 13 июня. По информации специалистов, сразу два города области охватят высокие температуры.