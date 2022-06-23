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Жара и ливни: синоптики рассказали о погоде в Кузбассе на конец недели

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Специалисты дали прогноз погоды в Кемеровской области на ближайшие несколько дней.

Завтра, 24 июня, температура в Кузбассе опустится до +12,+17°C. Днем потеплеет до +23,+28°C. Ветер западный, от 4 до 9 метров в секунду, местами с порывами до 16. Облачность переменная. Днем местами кратковременные дожди. Ночью при грозах возможны ливни. На юг области опустятся туманы.


В субботу столбики термометров покажут ночью +11,+16°C. Днем воздух прогреется до +23,+28°C. Направление и скорость ветра существенно не изменятся. Переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, сообщают специалисты Кемеровского гидрометцентра.


Ожидается, что ночью в воскресенье, 26 июня, температура будет держаться в пределах +12,+17°C, а вот днем станет значительно жарче. В светлое время суток столбики термометров поднимутся до +27,+32°C. Ветер сменится на юго-западный, от 2 до 7 метров в секунду с порывами до 15. Небольшая облачность, преимущественно без осадков.

Да!
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