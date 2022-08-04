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Жара и грозы вернутся в Кузбасс на грядущих выходных

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В ближайшие дни на территорию Кемеровской области вернется тепло.

Завтра, 5 августа, в Кузбассе ожидается до +5,+10°C ночью. Днем потеплеет до +19,+24°C. Ветер северо-восточный, от 2 до 7 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду. Переменная облачность, осадков не ожидается. Ночью и утром на некоторые территории региона опустится туман.


В субботу, 6 августа, ночью также будет прохладно: +5,+10°C. Днем же столбики термометров поднимутся до +21,+26°C. Направление и скорость ветра не изменятся. Преимущественно без осадков, следует из актуальных данных Кемеровского гидрометцентра.


Самым жарким днем текущей недели может стать воскресенье. Ночью кузбассовцев ожидает температура около +7,+12°C, а днем значительно потеплеет до +22,+27°C. Ветер сменится на южный, скоростью от 2 до 7 метров в секунду, с порывами до 14 метров в секунду. Днем по северу области пройдут кратковременные дожди и грозы.

Да!
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