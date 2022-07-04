Жара и грозы: синоптики дали прогноз на начало недели в Кузбассе

Согласно актуальной информации Кемеровского гидрометцентра, завтра, 5 июля, на территории Кузбасса ожидается до +10,+15°C ночью. Днем столбики термометров поднимутся до +24,+29°C. Ветер юго-восточный, от 5 до 10 метров в секунду с порывами до 15. Переменная облачность. Ночью осадков не ожидается, а вот днем возможны кратковременные дожди и грозы.

В среду температура ночью составит +12,+17°C. Днем потеплеет до +20,+25°C. Направление и скорость ветра не изменятся. Облачно с прояснениями, возможны кратковременные и сильные дожди. Сохраняется вероятность гроз.

Столбики термометров опустятся ночью 7 июля до +11,+16°C. В дневное время потеплеет до +20,+25°C. Направление и скорость ветра существенно не изменятся. Ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы.