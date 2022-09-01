Жара и град придут в Кузбасс на выходных

По информации Кемеровского гидрометцентра, в пятницу, 2 сентября, ночью температура в регионе опустится до +10,+15ºС. Днем потеплеет до +15,+20ºС, местами до +25ºС. Ветер северный, от 6 до 11 метров в секунду с порывами до 18 метров в секунду. Переменная облачность, днем местами кратковременные дожди, грозы, возможен град. В Топкинском, Промышленновском, Кемеровском, Крапивинском, Ленинск-Кузнецком, Беловском, Новокузнецком районах горимость 4 класса.

Ночью в субботу столбики термометров опустятся до +2,+7ºС, местами до +12ºС. В светлое время суток температура поднимется до +14,+19, на некоторых территориях до +24ºС. Ветер сменится на северо-восточный, от 3 до 8 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду. Сохранится переменная облачность, на юге области возможны кратковременные дожди и грозы.

В воскресенье, 4 сентября, ночью похолодает до +4,+9ºС. Местами температура составит +14ºС. Днем столбики термометров поднимутся до +23,+28ºС. Ветер юго-восточный, от 5 до 10 метров в секунду с порывами до 17. Днем могут пройти дожди и грозы.

Ранее синоптики рассказали журналисту AVOKADO о том, какую погоду следует ожидать жителям Кемеровской области в первые десять дней сентября.