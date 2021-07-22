Жара до +34°C и последующее похолодание: синоптики спрогнозировали погоду в Кузбассе

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Следующая неделя в Кузбассе начнется с резкого перепада температуры, о чем рассказали в Кемеровском гидрометцентре.

23 и 24 июля жителей Кемеровской области по-прежнему ждет жара: ночью +12,+17°C, днем +27,+32°C. Далее вплоть до вторника столбик термометра будет только подниматься. В воскресенье, 25 июля, по области в дневное время +28,+33°C, в ночное — +12,+17°C. В некоторых районах могут пройти дожди с грозами.


Своего пика аномально жаркая погода достигнет в понедельник, 26 июля. В светлое время суток метеорологи прогнозируют в регионе +29,+34°C, в темное — +15,+20°C. Однако местами все же могут выпадать осадки.


Начиная со вторника, 27 июля, столбик термометра опустится почти на 10 градусов. Днем по области +20,+25, ночью +13,+18. Наряду с резким похолоданием специалисты предупреждают кузбассовцев о возможных ливнях и граде.

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