Жара до +34°C и последующее похолодание: синоптики спрогнозировали погоду в Кузбассе

23 и 24 июля жителей Кемеровской области по-прежнему ждет жара: ночью +12,+17°C, днем +27,+32°C. Далее вплоть до вторника столбик термометра будет только подниматься. В воскресенье, 25 июля, по области в дневное время +28,+33°C, в ночное — +12,+17°C. В некоторых районах могут пройти дожди с грозами.

Своего пика аномально жаркая погода достигнет в понедельник, 26 июля. В светлое время суток метеорологи прогнозируют в регионе +29,+34°C, в темное — +15,+20°C. Однако местами все же могут выпадать осадки.

Начиная со вторника, 27 июля, столбик термометра опустится почти на 10 градусов. Днем по области +20,+25, ночью +13,+18. Наряду с резким похолоданием специалисты предупреждают кузбассовцев о возможных ливнях и граде.