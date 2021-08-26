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Жара до +31ºС с дождем придут в Кузбасс на праздничных выходных

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Специалисты Кемеровского гидрометцентра дали прогноз на ближайшие несколько дней: к концу недели в преддверии празднования Дня шахтера температура в Кузбассе может повыситься до +31ºС.

Уже завтра в пятницу, 27 августа, на территории Кемеровской области ночью ожидается +10,+15ºС, а днем воздух значительно потеплеет до +26,+31ºС. При этом погода ожидается преимущественно без осадков, утром и местами следует ожидать туманы, порывы ветра северо-восточные.


В последнюю субботу лета, 28 августа, синоптики обещают кратковременные дожди и не исключают возможность выпадения града. Температура ночью составит +10,+15ºС, днем – +25, +30ºС.


Столбик термометра на пару градусов опустится в День шахтера, который отмечается в Кемеровской области в последнее воскресенье августа, 29 августа. Днем на территории региона ожидается +27,+32ºС, ночью +10,+15ºС. Синоптики прогнозируют возможность выпадения осадков и грозы.

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