Жара до 31°C сохранится в Кузбассе

Сегодня в среду, 18 мая, синоптики предсказали теплую погоду без осадков на территории Кузбасса. Минувшей ночью столбик термометров доходил в городах региона до отметок +11, +16°C, днем воздух должен прогреться до +26, +31°C. Ветер будет с южной стороны, его порывы разгонятся до 3 или даже 8 м/с. Ожидается переменная облачность без обильных осадков.

В столице Кемеровской области ночью температура на улице составила +12+14°C, в светлое время суток существенно потеплеет до +28, +30°C. Дождей в этот день не предвидится.