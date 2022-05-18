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Жара до 31°C сохранится в Кузбассе

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Кемеровские синоптики опубликовали предварительный прогноз погоды на среду, 18 мая. В области сохранится теплая погода преимущественно без дождей.

Сегодня в среду, 18 мая, синоптики предсказали теплую погоду без осадков на территории Кузбасса. Минувшей ночью столбик термометров доходил в городах региона до отметок +11, +16°C, днем воздух должен прогреться до +26, +31°C. Ветер будет с южной стороны, его порывы разгонятся до 3 или даже 8 м/с. Ожидается переменная облачность без обильных осадков.


В столице Кемеровской области ночью температура на улице составила +12+14°C, в светлое время суток существенно потеплеет до +28, +30°C. Дождей в этот день не предвидится.

Да!
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