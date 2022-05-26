Жара до +30°C задержится в Кузбассе до конца недели

Согласно информации Кемеровского гидрометцентра, ночью 27 мая на территории Кузбасса ожидается +6,+11°C, местами до +16°C. Днем потеплеет до +23,+28°C. Ветер северо-восточный, от 3 до 8 метров в секунду с порывами до 13. Небольшая облачность, без осадков.

В субботу ночью столбики термометров опустятся до +6,+11°C, местами до +16°C. Днем будет так же жарко, как и накануне: +24,+29°C. Направление и скорость ветра не изменятся. Переменная облачность, на большей части территорий Кемеровской области без осадков.

Температура ночью 29 мая ожидается в пределах +10,+15°C, местами +4,+9°C. В дневное время потеплеет до +25,+30°C. Ветер северо-западный, его скорость существенно не изменится. По югу региона пройдут кратковременные дожди и грозы.

Всю оставшуюся неделю на территории области будет сохранятся горимость 4 и 5 классов.