Жара до +30°C задержится в Кузбассе до конца недели

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Синоптики рассказали о погоде в Кемеровской области на ближайшие дни.

Согласно информации Кемеровского гидрометцентра, ночью 27 мая на территории Кузбасса ожидается +6,+11°C, местами до +16°C. Днем потеплеет до +23,+28°C. Ветер северо-восточный, от 3 до 8 метров в секунду с порывами до 13. Небольшая облачность, без осадков.


В субботу ночью столбики термометров опустятся до +6,+11°C, местами до +16°C. Днем будет так же жарко, как и накануне: +24,+29°C. Направление и скорость ветра не изменятся. Переменная облачность, на большей части территорий Кемеровской области без осадков.


Температура ночью 29 мая ожидается в пределах +10,+15°C, местами +4,+9°C. В дневное время потеплеет до +25,+30°C. Ветер северо-западный, его скорость существенно не изменится. По югу региона пройдут кратковременные дожди и грозы.


Всю оставшуюся неделю на территории области будет сохранятся горимость 4 и 5 классов.

Да!
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