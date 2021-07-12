Жара +34ºС и дожди с грозами придут в Кузбасс на неделе

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Жителей Кемеровской области ожидает значительное повышение температуры воздуха в середине недели. Однако, несмотря на устоявшуюся жару, по ночам регион будут навещать дожди и грозы.

По данным Кемеровского гидрометцентра, в предстоящий вторник, 13 июля, в Кемеровской области ночью будет +13,+18°С, днем +24,+29°С. В темное время суток жители шахтерского края смогут наблюдать кратковременные дожди с грозами, а утром на улицах проявятся туманы.


В среду обдувать регион будет южный ветер, по предварительному прогнозу, днем следует ожидать повышение температуры воздуха до +24,+29°С, местами отметка термометра достигнет +34°С. Ночью жара спадет до +13,+18°С


В четверг, 15 июля, после заката температура атмосферы достигнет +13,+18°С, после рассвета повысится до +22,+27°С. При этом специалисты отмечают, что четвертый день текущей недели окажется самым пасмурным. Местами в регионе прольют сильные дожди, ожидаются грозы.

Последний рабочий день выдастся теплым. Ночью сохранится тепло до +12,+17°С, а днем воздух прогреется до +20,+25°С. Возможны кратковременные осадки в виде дождей.

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