Жара +34ºС и дожди с грозами придут в Кузбасс на неделе

По данным Кемеровского гидрометцентра, в предстоящий вторник, 13 июля, в Кемеровской области ночью будет +13,+18°С, днем +24,+29°С. В темное время суток жители шахтерского края смогут наблюдать кратковременные дожди с грозами, а утром на улицах проявятся туманы.

В среду обдувать регион будет южный ветер, по предварительному прогнозу, днем следует ожидать повышение температуры воздуха до +24,+29°С, местами отметка термометра достигнет +34°С. Ночью жара спадет до +13,+18°С

В четверг, 15 июля, после заката температура атмосферы достигнет +13,+18°С, после рассвета повысится до +22,+27°С. При этом специалисты отмечают, что четвертый день текущей недели окажется самым пасмурным. Местами в регионе прольют сильные дожди, ожидаются грозы.



Последний рабочий день выдастся теплым. Ночью сохранится тепло до +12,+17°С, а днем воздух прогреется до +20,+25°С. Возможны кратковременные осадки в виде дождей.