Жалобы кемеровчан на едкий дым от свалки заинтересовали прокуроров

Густой дым со стороны мусорной свалки стал причиной массовых жалоб от жителей кузбасской столицы. Недовольные граждане заявили, что склад горящий отходов расположенной на территории Предзаводского микрорайона. По факту обращений горожан местные прокуроры организовали проверку.

В результате в пресс-службе Прокуратуры Кемеровской области заявили, что ООО "Полигон-М" не исполнило свои обязанности рекультивации земельного участка, на котором развернулась свалка.

– В рамках проверки были взяты пробы почвы, воды и атмосферного воздуха на прилегающих к свалке территориях и выявлено превышение по санитарно-химическим показателям вредных веществ, – отметили в органе.

В настоящий момент материалы дела переданы следственным органам. Возбуждено уголовного дела за нарушение правил охраны окружающей среды (ст. 246 УК РФ).