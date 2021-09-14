Ж/д вокзал в кузбасском городе закроется почти на год

Согласно информации городских властей, проведение ремонтных работ запланировано в период с октября 2021 года по август 2022 года. За это время строители заменят старые сети и коммуникации, кровлю и укрепят стены, о чем сообщили в администрации Междуреченска.

Отмечается, что последний раз подобные изменения происходили в 1997 году. При этом архитектура здания после окончания ремонта останется прежней.

Временный ж/д вокзал станции "Междуреченск" будет размещен в трехэтажном здании поблизости, уточнили в мэрии города.