Ж/д вокзал в кузбасском городе закроется почти на год

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Власти Междуреченска предупредили о ремонте железнодорожного вокзала, из-за которого он не будет работать длительное время.

Согласно информации городских властей, проведение ремонтных работ запланировано в период с октября 2021 года по август 2022 года. За это время строители заменят старые сети и коммуникации, кровлю и укрепят стены, о чем сообщили в администрации Междуреченска.


Отмечается, что последний раз подобные изменения происходили в 1997 году. При этом архитектура здания после окончания ремонта останется прежней.


Временный ж/д вокзал станции "Междуреченск" будет размещен в трехэтажном здании поблизости, уточнили в мэрии города.

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