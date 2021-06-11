Землевладелец предложил кемеровчанам купить замок-коттедж за 14,5 млн рублей

Владелец на сайте, где было размещено объявление о продаже, рассказал, что двухэтажный дом с цокольным этажом расположен на участке в 60 "соток" в деревне Сухово под Кемеровом. Судя по описанию, на территории здания размещен зимний сад, гараж на две машины, большой погреб, три балкона и окружающая дом терраса.

– На арендованном участке разбит парк с соснами, кедрами, елями, липами, орехом, черемухой, кленом, березами, рябинами и другими насаждениями, – рассказал землевладелец.

Согласно информации в объявлении, на земельном участке есть баня с комнатой отдыха, прихожей, санузлом и хозяйственная пристройка. Коммунальные услуги автономные: водоснабжение – скважина с автоматической подачей воды, водонагреватели и выгребная яма на 8 кубов. Что касается отопления, то оно электрическое.

Собственник готов расстаться с "замком-коттеджем" за почти 15 миллионов рублей.