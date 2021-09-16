"Землетрясение" заставило посетителей двух новокузнецких ТЦ эвакуироваться

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Два торговых объекта в южной столице Кузбасса временно приостановили деятельность из-за тренировки поведения во время ЧС.

Накануне в Новокузнецке прошли практические тренировки. Их цель - отработать схему действий при возникновении чрезвычайных ситуаций.


В этой связи были эвакуированы сотрудники и посетители ТЦ "Сити Молл" и "Парус". Специалисты выбрали причиной эвакуации землетрясение.

— Случившиеся в августе и сентябре на территории юга Кемеровской области подземные толчки показали, что угроза землетрясения характерна для данной территории, — рассказали в Управлении по защите населения и территории Новокузнецка.

В общей сложности за четыре минуты эвакуировались 137 человек, уложившись в норматив.

Фото: Управление по защите населения и территории Новокузнецка
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