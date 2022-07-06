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Землетрясение спровоцировало смертельное ЧП на кузбасской шахте

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В результате обрушение породы на шахте "Распадская-Коксовая", что в Междуреченске, погибли два человека, о чем AVOKADO рассказали в пресс-службе горнопромышленного предприятия. Оказалось, что смертельное ЧП спровоцировали подземные толчки.

В пресс-службе кузбасской шахты "Распадская-Коксовая" корреспонденту AVOKADO рассказали, что в результате ЧП, которое произошло минувшим днем 5 июля, погибли два горняка. Еще 187 человек, находившиеся под землей, были выведены на поверхность.

На северо-западе в 5 км от Междуреченска произошло сейсмическое событие, в результате которого произошло обрушение породы на шахте "Распадская-Коксовая", уточнила собеседница AVOKADO.

В свою очередь в ГУ МЧС по Кузбассу сказали, что на месте происшествия до сих пор работают горноспасатели.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что сильные землетрясения произошли около Междуреченска незадолго до обрушения в местной шахте.

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