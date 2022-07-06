Землетрясение спровоцировало смертельное ЧП на кузбасской шахте

В пресс-службе кузбасской шахты "Распадская-Коксовая" корреспонденту AVOKADO рассказали, что в результате ЧП, которое произошло минувшим днем 5 июля, погибли два горняка. Еще 187 человек, находившиеся под землей, были выведены на поверхность.

– На северо-западе в 5 км от Междуреченска произошло сейсмическое событие, в результате которого произошло обрушение породы на шахте "Распадская-Коксовая", – уточнила собеседница AVOKADO.

В свою очередь в ГУ МЧС по Кузбассу сказали, что на месте происшествия до сих пор работают горноспасатели.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что сильные землетрясения произошли около Междуреченска незадолго до обрушения в местной шахте.