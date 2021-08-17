Землетрясение прошло в Кузбассе из-за подземных взрывов

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Работа угольщиков в Кемеровской области послужила причиной возникновения зафиксированных днем подземных толчков.

О земных вибрациях стало известно из сообщения специалистов Алтае-Саянского филиала ФИЦ ЕГС РАН. По информации сейсмологов, землетрясение произошло во вторник, 17 августа, в 12:29 по местному времени. Зафиксирована подземная активность была на территории Тисульского района на широте 54.97° и долготе 88.40°. Магнитуда сейсмособытия составила 2,3 балла.


Тип землетрясения: quarry blast. Дословно словосочетание с английского переводится как «взрыв в карьере», обозначают им именно ту подземную активность, причиной возникновения которой является ведение подземных работ (взрывов) на шахтах и разрезах.


Напомним, что ранее редакция AVOKADO сообщала, что специалисты зафиксировали землетрясение интенсивностью порядка 7 баллов в центре Кузбасса. Прочувствовали подземную активность тогда жители сразу нескольких городов шахтерского края. Подробности читайте в новости на нашем сайте.

Иллюстрация: Алтае-Саянский филиал ФИЦ ЕГС РАН

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