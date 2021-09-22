Землетрясение произошло возле Щебзавода в Кузбассе

В среду, 22 сентября, в 4:52 по местному времени произошло сейсмологическое событие в Беловском муниципальном округе, сообщает Алтае-Саянский филиал Геофизической службы СО РАН. Из оперативной сводки следует, что на 54.17 градусах северной широты и 86.08 градусах восточной долготы зафиксировано землетрясение магнитудой 3,6, а интенсивность в эпицентре составила 4,3 балла.
Ближайшим к эпицентру населенным пунктом оказался поселок Щебзавод. Отметим, при магнитуде 3,4 ощущаются толчки, возможны небольшие разрушения.
Днем ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что сейсмологи зафиксировали новое землетрясение на юге Кузбасса.
Фото: Алтае-Саянский филиал Геофизической службы СО РАН.
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