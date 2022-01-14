Землетрясение произошло в нескольких километрах от кузбасского города

По данным Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, в четверг, 13 января, около 19:44 по местному времени на территории Кемеровской области произошло землетрясение магнитудой 2,7. Интенсивность толчков в его эпицентре достигала 2,9.

По предварительной информации, сейсмособытие природного характера, то есть деятельность на угольных предприятий не стала его основной причиной.

Информации о каких-либо разрушениях и повреждениях инфраструктуры в районе подземных толчков не поступало.