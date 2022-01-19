Землетрясение произошло в Кузбассе после взрыва на разрезе

Как сообщили в Алтае-Саянском филиале центра "Единая геофизическая служба РАН", к югу от Мысков и в 48 км к юго-востоку от Новокузнецка, сегодня в среду, 19 января, утром произошло землетрясение магнитудой 2,7.

Согласно оперативной сводке, причиной сейсмологического события стал взрыв на разрезе (quarry blast). Информации о замеченных последствиях землетрясения в населенных пунктах нет.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что землетрясение произошло в нескольких километрах от кузбасского города.