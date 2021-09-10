Землетрясение произошло утром в Кузбассе

Утром в пятницу, 10 сентября, в Кемеровской области произошло техногенное землетрясение, вызванное взрывными работами (quarry blast), о чем рассказали в Алтае-Саянском филиале ФИЦ "Единая геофизическая служба РАН".
Магнитуда сейсмособытия составила 2,3. Эпицентр находился в районе кузбасского города – Междуреченск.
Информации о каких-либо повреждениях инфраструктуры или пострадавших в результате случившегося не поступало.
Фото: Алтае-Саянский филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН"
Загрузка комментариев