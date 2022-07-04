Землетрясение произошло ночью на юге Кузбасса

По информации специалистов Алтае-Саянского филиала ФИЦ ЕГС РАН, землетрясение произошло в воскресенье, 3 июля, в 2:33. Судя по геоданным, эпицентр толчков находился недалеко от границ Междуреченска.

Магнитуда сейсмособытия составила 3,0 балла, интенсивность в эпицентре сейсмологи оценили в 3,4 балла. Слабые толчки дошли и до Новокузнецка, а также кузбасского города Прокопьевск.

Тип сейсмического события указан как "eartquake", а значит, землетрясение имело естественную природу.