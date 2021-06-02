Землетрясение произошло недалеко от Кемерова

Землетрясение произошло накануне, 1 июня, около 23:11 в Ленинске-Кузнецком. Его магнитуда равнялась трем, а в эпицентре происходящего достигла 3,4.

Тем не менее сейсмологи отметили, что волна распространилась дальше и дошла до Кемерова, однако ее интенсивность была не такой, как в очаге.

Сообщается, что сейсмособытие носило естественный характер и не вызвано влиянием человека: его тип обозначен как earthquake — "землетрясение".