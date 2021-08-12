Землетрясение после взрыва произошло в Кузбассе

По данным Алтае-Саянского филиала исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН", в минувшую среду, 11 августа, около 16:40 по местному времени произошло землетрясение с эпицентром под Прокопьевском.

В оперативном отчете указана предварительная причина сейсмологического события, quarry blast, что в переводе на русский язык с английского означает "взрыв на разрезе". Магнитуда землетрясения составила 2,3

Информации о пострадавших или разрушениях в результате подземных толчков от представителей местных властей не поступало.