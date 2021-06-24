+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Земфира просит суд взыскать с Гришковца более одного миллиона рублей из-за высказываний о ней

0
Фото:  

Иск популярной певицы Земфиры к драматургу Евгению Гришковцу на 1,5 миллиона рублей о защите чести и достоинства был зарегистрирован судом Центрального района Калининграда.

Причиной действий певицы поступило высказывание Гришковца, озвученное им в эфире телеканала «Дождь», а именно - 27 мая 2021 года в программе «Би Коз», давая интервью, драматург оскорбительно высказался о певице, а также ее творчестве, назвав артистку «наркоманкой».

- Истец указала, что слова писателя негативно повлияли на ее репутацию и на отношение к ней близких, друзей и поклонников. В связи с распространенными сведениями она испытывает физические и моральные страдания, ей необходимо оправдываться перед друзьями, знакомыми и другими людьми, - отметили в пресс-службе суда.

В этой же связи она просит от взыскать с Гришковца компенсацию морального вреда, которую она оценила в 1, 5 миллиона рублей и признать те сведения, которые были озвучены ответчиком в эфире, не соответствующими действительности.


Кроме того, обязать драматурга опровергнуть соответствующие высказывания в эфире того же телеканала.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/26389

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined