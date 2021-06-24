Земфира просит суд взыскать с Гришковца более одного миллиона рублей из-за высказываний о ней

Причиной действий певицы поступило высказывание Гришковца, озвученное им в эфире телеканала «Дождь», а именно - 27 мая 2021 года в программе «Би Коз», давая интервью, драматург оскорбительно высказался о певице, а также ее творчестве, назвав артистку «наркоманкой».

- Истец указала, что слова писателя негативно повлияли на ее репутацию и на отношение к ней близких, друзей и поклонников. В связи с распространенными сведениями она испытывает физические и моральные страдания, ей необходимо оправдываться перед друзьями, знакомыми и другими людьми, - отметили в пресс-службе суда.

В этой же связи она просит от взыскать с Гришковца компенсацию морального вреда, которую она оценила в 1, 5 миллиона рублей и признать те сведения, которые были озвучены ответчиком в эфире, не соответствующими действительности.

Кроме того, обязать драматурга опровергнуть соответствующие высказывания в эфире того же телеканала.