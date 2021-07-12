«Зеленый пояс» вокруг Кемерова и Новокузнецка увеличился в два раза

Общая площадь охраняемых лесопарковых зон в Кузбассе к текущему моменту составляет 31,5 тысяч гектаров. Защищенная территория достигла соответствующих размеров после того, как власти взяли под защиту еще 12 тысяч гектаров лесов, расположенных вокруг Кемерова и Новокузнецка.

«Зеленые пояса» к текущему моменту сформированы рядом с тремя городами: Кемеровом, Новокузнецком и Беловом. Работа по их «усилению» близ главных промышленных центров – Кемерова и Новокузнецка – началась властями весной 2021 года.

- В результате площади защитных лесов, которые будут охраняться государством и не подлежат вырубке, увеличены вдвое, что благоприятно скажется на экологической обстановке. К работе по созданию «зеленых поясов» должны подключиться и другие территории Кузбасса, чтобы таких экологических мест отдыха для жителей становилось больше, - приводят цитату губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева в пресс-службе администрации правительства региона.

Площадь защищенных лесов близ Новокузнецка была увеличена с 7,3 тысяч до 13,7 тысяч гектаров. Рост, который наблюдается в «Зеленом поясе» близ Кемерова, составил 5,4 тысячи гектаров – с 8,5 до 13,9. Рядом с Беловом леса защищены на территории 3,8 тысяч гектаров.