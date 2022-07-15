Зеленоглазый пенсионер в вязаной шапке попал без вести в Кузбассе

Анисимов Владимир Рэмович 1955 года рождения пропал без вести в междуреченском поселке Лужба. Местонахождение кузбассовца остается неизвестным с 12 июля 2022 года.

Рост пенсионера составляет 174 сантиметра. Телосложение худощавое, волосы темно-русые с проседью, глаза зеленые. Пожилой мужчина был одет в желто-зеленый камуфляжный костюм, темно-синие кроссовки, черную вязаную шапку. С собой у пропавшего был темно-зеленый рюкзак, следует из ориентировки поискового отряда "Лиза Алерт".

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем кузбассовце, волонтеры просят сообщать по номерам 8 (800) 700-54-52 или 112.

Ранее редакция AVOKADO писала о том, что лысый мужчина в спортивном костюме пропал без вести в Кемеровской области.